Problemi di salute: ‘Fate una preghiera per me e la mia famiglia’. Adriana Volpe abbandona la casa del GF Vip

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe abbandona all’improvviso la casa: “Ho fatto di tutto per rimanere”, la reazione degli altri concorrenti

Tra le trasmissioni più amate dagli italiani vi è, senza alcun dubbio, la versione Vip del Grande Fratello. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, entra nelle case degli italiani regalando sano divertimento e tante emozioni legate alla vita dei coinquilini. Non molte ore fa è giunta una notizia che riguarda uno dei concorrenti: Adriana Volpe ha deciso improvvisamente di abbandonare la casa, ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip: Adriana Volpe abbandona il gioco

Una scelta improvvisa quella di Adriana Volpe che ha deciso di lasciare la casa. Secondo quanto riportato dalla diverse testate online dopo un ultimo aggiornamento ricevuto in confessionale, ha deciso che lasciare la casa più spiata d’Italia era l’unico modo per stare più vicina alla sua famiglia, che non sta attraversando un momento facile. Ma cosa è successo?

Durante la puntata di ieri, è emerso che un parente del marito non sta bene. Tuttavia, pare che i problemi di salute di questo parente non siano legati al coronavirus. La Volpe ha dato questa notizia mentre tutti erano riuniti in giardino.

La reazione degli altri concorrenti

Tra le lacrime, Adriana Volpe si è rivolta agli altri concorrenti ed ha affermato:

“Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, perché andrà tutto bene. Io vi volevo salutare uno a uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno a uno. Però io devo veramente uscire adesso. Perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose che devo risolvere veramente importanti”.

La conduttrice ha poi aggiunto:

“Siate forti. Fate una preghiera per me”,

Gli altri coinquilini hanno cercato di farla ragionare, ma già aveva preso la sua decisione: “Antonella ti prego lasciami andare. Sii forte”.