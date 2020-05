Grande Fratello Vip 5, tutto pronto: concorrenti e data di inizio

Grande Fratello Vip 5 potrebbe tornare già dal prossimo settembre 2020 su Canale 5 con un cast “ancora più famoso”

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 5. Secondo alcuni rumors, dovrebbe andare in onda già a partire dal prossimo settembre 2020!

Torna il Grande Fratello Vip 5

Con la fine del lockdown da Coronavirus e l’arrivo della fase 2, il mondo dello spettacolo italiano pensa già a una ripartenza. Gli autori sono al momento impegnati nella progettazione e nella pianificazione nei minimi dettagli dei programmi nostrani, che naturalmente dovranno subire delle evoluzioni.

Tra i programmi attualmente in preparazione risulterebbe esserci il Grande Fratello Vip 5! Il reality show di Canale 5 ha concluso da poco la sua quarta edizione, che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, e che è andata avanti nonostante l’emergenza sanitaria.

Benché sia terminato da poco, sembrerebbe essere già pronto a ripartire. Le indiscrezioni di Dagospia rivelano che il reality show potrebbe riprendere già dal prossimo settembre!

Tutte le anticipazioni

A togliere ogni dubbio ci ha pensato Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per il sito del Fatto Quotidiano. Il professionista ha sganciato la bomba su Twitter

Signorini durante la diretta con la Ventura: "Il #gfvip inizierà a settembre, confermate le due puntate settimanali. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno." — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 11, 2020

Il Grande Fratello Vip sembrerebbe, quindi, non volersi prendere neppure una pausa! In base al tweet di Candela è evidentemente che il reality show ritornerà al rientro dalle vacanze estive, con un cast che dovrebbe appassionare tutti, più di quanto abbia mai fatto.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli e non è chiaro neppure se il programma verrà condotto da Alfonso Signorini in compagnia degli opinionisti Wanda Nara e Pupo, anche se la news sarebbe effettivamente stata diffusa dal conduttore, mentre si trovava in una diretta Instagram con Simona Ventura.

Una cosa però è certa: a settembre il pubblico potrà tornare a spiare la casa più famosa d’Italia!