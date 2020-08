Questa volta a far discutere sul conto di Wanda Nara è una clamorosa indiscrezione riportata da Roberto Alessi, noto direttore del settimanale Novella 2000.

L’indiscrezione è di quelle destinate a terremotare i siti di gossip. A lanciarla è stato l’esimio direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi. Il mordace giornalista è sempre molto ben informato circa le questioni interne al mondo dei reality show.

Stando alla spifferata riportata dal sessantasettenne lombardo sulla sua rubrica “Up and Down” di Novella 2000, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 4 Wanda Nara sarebbe uscita con le ossa rotte dalla sua ultima esperienza televisiva al fianco di Alfonso Signorini.

La celebre moglie di Mauro Icardi non è stata riconfermata per la nuova edizione del reality show di Canale 5 e, secondo il giornalista di gossip, Wanda Nara non avrebbe affatto preso bene il mancato rinnovo del suo contratto.

GF Vip 5: il reality show riparte senza Wanda Nara

A complicare le cose ci sarebbero le reiterate polemiche, provenienti dai principali siti di gossip e blog di anticipazioni televisive. Da non trascurare anche le dure critiche del popolo dei social, che esalta e predilige il personaggio di Antonella Elia.

Tutto questo è troppo per l’orgogliosa trentatreenne argentina. È di dominio pubblico, infatti, che Antonella Elia rimpiazzerà Wanda Nara nello studio televisivo del GF Vip 5 e affiancherà il conduttore Alfonso Signorini.

Roberto Alessi, il retroscena esclusivo sull’assenza di Wanda Nara al GF Vip 5

Stando ai rumors che circolano negli ambienti Mediaset, il rinnovo del contratto di Wanda Nara non sarebbe pervenuto e avrebbe scatenato in lei una reazione negativa. Nella sua rubrica “Up and Down”, Roberto Alessi ha dichiarato: