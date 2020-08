Grande Fratello VIP 5: rivelati i nomi del cast completo e i due opinionisti

Rivelati i primi nomi dei probabili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP 5 che varcheranno la porta rossa

Un elenco di nomi è stato diffuso sul web e riguarda la rosa dei concorrenti che potrebbero partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello VIP. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Grande Fratello VIP 5 torna su Canale 5

La conduzione, lo sappiamo, sarà di nuovo quella di Alfonso Signorini, che è stato già testato durante il periodo complesso della pandemia.

Ad affiancarlo, vi saranno gli opinionisti Pupo e la new entry Antonella Elia, che subentra al posto di Wanda Nara.

Nell’attesa che ricominci uno dei reality show più amati d’Italia, scopriamo chi saranno i concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa!

Ecco tutti i nomi dei concorrenti

Al momento, il cast appare ancora incompleto: sono troppo pochi i nomi svelati per un reality show che dovrebbe andare in onda per tre mesi con due appuntamenti settimanali.

Intanto, nell’elenco che in questi giorni sta facendo il giro del web compaiono Dayane Mello, la showgirl Flavia Vento, la ricca Patrizia De Black, il cantante Riccardo Fogli e l’attrice Eva Grimaldi. Tutti questi personaggi sono già stati, in edizioni diverse, naufraghi de L’Isola dei Famosi.

A questi si aggiungono poi gli influencer Tommaso Zorzi e Ludovica Pagani; ma anche Paolo Brosio e gli sportivi Nicola Ventola ed Enock Barwuah, fratello del celebre calciatore Mario Balotelli.

A completamento della rosa del GF Vip 5 vi sarebbero anche la conduttrice Stefania Orlando, il conduttore Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e della showgirl Alba Parietti, la modella Elisabetta Gregoraci e Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura.

Rimaniamo in attesa di scoprire l’elenco definitivo e i nuovi nomi dei partecipanti della quinta edizione del Grande Fratello VIP!