Il Grande Fratello Vip 5 sta per iniziare e continua ad essere avvolto da una serie di misteri. Tuttavia, il sito di anticipazioni televisive Blogo ha svelato il nome della prima concorrente ufficiale.

Il Grande Fratello Vip gode di un successo incredibile. La nuova edizione inizierà il prossimo autunno e il cast risulta ancora in lavorazione. Tuttavia i tempi stringono e il mese di settembre si avvicina inesorabilmente.

Il format più popolare di Canale 5 partirà tra un paio di mesi e sono ancora numerosi i misteri che aleggiano intorno al GF di Alfonso Signorini. Il primo riguarda il cast: prima spifferato, poi smentito.

Non è ancora ben chiaro chi metterà piede nel celeberrimo appartamento di Cinecittà e chi invece no. Ma ecco che dopo settimane di rumors e ipotesi, il sito di anticipazioni televisive Blogo ha sfornato il primo nome ufficiale.

Grande Fratello Vip 5, il nome della prima protagonista spiazza tutti

Secondo quanto riportato da Blogo.it, la prima concorrente ufficiale del GF Vip 5 sarà Elisabetta Gregoraci. Se il nome non vi dice nulla, sappiate che è una showgirl, testimonial pubblicitaria e conduttrice televisiva decisamente popolare.

I più ferrati sapranno che nel 2008 Elisabetta Gregoraci ha sposato Flavio Briatore, ex manager di Formula 1 e stimato imprenditore a capo del Gruppo internazionale Billionaire. La coppia ha firmato la separazione consensuale nel 2017.

Scelta adeguata? Sì e no, con i suoi pro e contro. Facile ipotizzare perché Alfonso Signorini abbia voluto la radiosa calabrese come protagonista del suo Grande Fratello: per la notorietà del personaggio e per motivi presumibilmente legati al suo ex coniuge.

Non ci è dato sapere, infatti, se il direttore del settimanale Chi abbia voluto Elisabetta Gregoraci con il mero scopo di coinvolgere e trascinare nel format anche Mister Briatore. Congetture a parte, l’obiettivo del conduttore potrebbe esser quello di far compiere ad Elisabetta Gregoraci il grande salto dalla Rai a Mediaset.