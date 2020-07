Grande Fratello Vip 5, il colpaccio di Signorini: nel cast arriva un prete

Nel variegato cast della quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip potrebbe esserci nientepopodimeno che il prete youtuber Don Alberto Ravagnani.

Sì, avete capito bene. Al Grande Fratello Vip 5 sta per arrivare anche un sacerdote. Trattasi di Don Alberto Ravagnani, prete e docente di religione di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza.

Ha solamente ventisei anni ed è particolarmente attivo su Youtube. Don Alberto Ravagnani, attraverso i suoi simpatici filmati caricati in rete, invita gli adolescenti a frequentare la chiesa e ad essere dei cattolici praticanti.

Grande Fratello Vip 5, il parroco Don Alberto Ravagnani nel cast: l’indiscrezione di TvBlog

A svelare che Don Alberto Ravagnani abbia sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip 5 è stato TvBlog. Secondo l’informatissimo sito di anticipazioni televisive, gli autori del format di Canale 5 avrebbero già provinato il celebre sacerdote.

Ma siamo proprio sicuri che sia così? Risposta affermativa. Ci sono grandi probabilità che il prete youtuber possa varcare la porta rossa del GF Vip. A Mediaset credono che l’introduzione di Don Alberto Ravagnani possa giovare alla crescita dei dati d’ascolto.

La presenza di un parroco potrebbe rinforzare il cast della nuova edizione del reality show Mediaset. D’altronde non c’è personaggio tanto cattivo che in qualche sua parte non possa giovare alla trasmissione.

Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini punta su Don Alberto Ravagnani

Ma in che modo la partecipazione di Don Alberto Ravagnani potrebbe influire positivamente al format di Canale 5? La sua presenza risveglierà l’interesse di chi ne viene a contatto e ne catalizzerà l’attenzione?

Il conduttore Alfonso Signorini intende lanciare apertamente la sua sfida, certo che il parroco vada molto forte e possa giovare al suo cast. La presenza del ventiseienne potrebbe risultare interessante, ma anche difficile considerato il peculiare contesto televisivo.

Una cosa è certa: grazie ad un’ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Don Alberto estenderà la sua visibilità ad un nuovo pubblico di potenziali followers. Intanto il popolo dei social brontola e avrebbe preferito protagonisti di altra estrazione, che non abbiano un effetto soporifero sul pubblico.