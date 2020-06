Grande Fratello Vip 5, i personaggi “scartati” da Signorini

Scartati senza neanche una parola? Sono stati resi noti i nomi dei vip provinati e scartati per la nuova edizione del reality show Grande Fratello Vip.

Si scaldano i motori per il Grande Fratello Vip 5. Ci sono i nomi: molte showgirl, alcuni personaggi di spessore, altri meno, opinionisti esclusivi e anche tanti esclusi, che sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Nelle ultime ore sul web sono emersi i nomi dei vip che hanno provato a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, ma che non ci sono riusciti.

A pochi mesi dal debutto ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si accendono le polemiche. Comprensibile, in fondo, che alcuni artisti vengano scartati alle selezioni e che i fan del format di Canale 5 possano storcere il naso di fronte ad alcuni nomi.

Grande Fratello Vip 5, i nomi dei “grandi esclusi”

Dal momento che ormai i panni si lavano sui social, non sono mancate le indiscrezioni e gli sfoghi da parte dei vip ai quali Alfonso Signorini ha detto no. Il popolo della rete non sta più nella pelle e desidera conoscere la lista dei “big” scartati.

Un primo nome? Partiamo da quello delle sorelle Buccino, che erano state date nel cast come concorrente unico. Le tre sorelle erano state contattate da Signorini, ma non avrebbero raggiunto l’accordo da loro sperato.

Tra i papabili protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip spiccava anche il nome di Miriana Trevisan, tornata in tv grazie alla partecipazione del suo ex Pago alla scorsa edizione del reality. Si vocifera che la showgirl abbia declinato l’offerta del conduttore, in quanto concentrata in altri progetti professionali.

Non ci sarà neanche Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, il quale sarebbe stato più e più volte corteggiato dalla produzione del programma, senza riuscire a raggiungere un accordo. Analoga situazione per l’ex protagonista di Temptation Island Vip Sossio Aruta. Quest’ultimo aveva implorato Alfonso Signorini per ottenere una seconda chance e tornare nella casa del Grande Fratello.