Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento si è ritirata: i motivi dell’abbandono

La showgirl romana ha salutato i suoi coinquilini e, dopo neanche 24 ore di permanenza, ha abbandonato la quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip.

È durata appena 24 ore l’avventura di Flavia Vento al Grande Fratello Vip 5. Come annunciato da Mediaset attraverso la pagina ufficiale del format televisivo, la popolare showgirl ha deciso di abbandonare anzitempo il celebre appartamento di Cinecittà.

La notizia era nell’aria, ma a dare l’ufficialità dell’abbandono di Flavia Vento è stato lo stesso sito web del programma attraverso una nota ufficiale. La showgirl ha battuto ogni suo record abbandonando la casa dopo 24 ore dal suo ingresso.

Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento abbandona ufficialmente il programma

Martedì 15 settembre l’esuberante quarantatreenne ha avuto un crollo emotivo. Provata dalla nostalgia, non ha retto il peso della lontananza dai suoi sette cani. La malinconia l’ha portata a maturare una decisione irremovibile.

Sebbene i suoi coinquilini abbiano cercato di farle cambiare idea, Flavia Vento ha deciso di tornare a casa sua. Una brutta notizia per milioni di telespettatori che speravano di assistere a nuovi esilaranti gag, come quella del canto della sirena.

Flavia Vento supera ogni record

Non tutti sanno che la showgirl detiene il primato: si è ritirata anzitempo da tutti i reality show ai quali ha partecipato. Nel lontano 2004 ha abbandonato La Fattoria, reality di Italia Uno condotto da Daria Bignardi.

Nel 2008 e nel 2012 si è ritirata ad entrambe le edizioni de L’Isola dei Famosi. Adesso, invece, ha dato forfait al Grande Fratello Vip 5, deludendo le aspettative di Alfonso Signorini. Quello di Flavia Vento sembra esser diventato un habitué.

Come da regolamento, al suo posto subentrerà una nuova inquilina che molto probabilmente farà il suo ingresso nella seconda puntata del GF Vip 5 prevista per venerdì 18 settembre. Il pubblico è già in fermento.