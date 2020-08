Grande Fratello Vip 5, Elettra Lamborghini opinionista? L’indiscrezione manda in visibilio i...

La nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5, che affiancherà il conduttore Alfonso Signorini, potrebbe essere Elettra Lamborghini. Un’indiscrezione inebriante che ha mandato in tilt i fan della cantante.

La stavate aspettando? Talentuosa, ammaliante e vulcanica: stiamo parlando di Elettra Lamborghini. Il fenomento mediatico del momento sta per tornare sul piccolo schermo, pronta ad esordire nella nuova edizione del reality show Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, Elettra Lamborghini papabile opinionista della nuova stagione

Il countdown è iniziato e il celebre reality show di Canale 5 sta già scaldando i motori. Ma quali saranno i due personaggi di spicco che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini? Purtroppo, al momento attuale, i nomi dei due misteriosi opinionisti non sono stati svelati.

Sul web corrono le prime indiscrezioni. Si vocifera che la cantante Elettra Lamborghini stia per prendere la postazione di opinionista al fianco dello stimato conduttore.

A divulgare tale succoso scoop ci ha pensato TvBlog, noto portale di anticipazioni televisivo. La camaleontica ventiseienne bolognese potrebbe esordire in un ruolo del tutto inedito.

Elettra Lamborghini opinionista del Grande Fratello Vip 5: milioni di fan in visibilio

L’idea di portare il personaggio di Elettra Lamborghini al GF Vip 5 ha suscitato reazioni differenti. La notizia del suo presunto ruolo di opinionista ha scatenato un tripudio di commenti positivi da parte dei suoi 6 milioni di followers.

Sfortunatamente non tutti hanno dimostrato entusiasmo per tale novità. Alcuni pareri sono stati discordanti e implacabili. Una minoranza ha puntato il dito, sostenendo che la cantante ormai sia consolidata in un settore diametralmente opposto: il panorama musicale del reggaeton.

Quella degli autori del Grande Fratello Vip potrebbe essere una scelta strategica, dettata dal desiderio di espandere il proprio pubblico. Si sa, ogni personaggio ha un target ben delineato ed Elettra Lamborghini potrebbe non soddisfare le aspettative di tutti i telespettatori.