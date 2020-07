Grande Fratello VIP 5: i primi nomi dei concorrenti che vedremo nella prossima edizione

Grande Fratello VIP 5 torna su Canale 5 con una nuova e imperdibile edizione del programma, scopriamo tutte le novità sul reality show

Vediamo insieme tutte le anticipazioni riguardanti uno dei reality show più amati d’Italia, il Grande Fratello VIP 5!

Grande Fratello VIP 5 torna su Canale 5

Mediaset sta già pensando alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, in particolare alla quinta che potrebbe andare in onda su Canale 5 già a partire da settembre 2020.

La scorsa edizione si è rivelata un grande successo, nonostante abbia avuto luogo nell’esatto periodo in cui il Covid-19 si è diffuso in Italia. Benché si sia verificata una situazione eccezionale, il conduttore Alfonso Signori ha saputo gestire in maniera ottimale il suo esordio.

Per tale ragione, è stato confermato come presentatore della prossima edizione, alla quale sta già lavorando., senza sosta alcuna. Confermati anche i due appuntamenti settimanali in prime time su Canale 5.

I concorrenti

Dalle ultime indiscrezioni, trapelano anche i primi nomi dei papabili concorrenti, che potrebbero varcare la porta rossa dello storico reality show.

I primi nomi diffusi sono quelli di Gianmarco Tognazzi e Asia Argento. Entrambi gli attori sarebbero stati raggiunti dalla produzione e starebbero valutando l’offerta.

Altri nomi sono quelli di Tommaso Zorzi, influencer molto popolare su Instagram, Chiara Nasti, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Antonio Razzi e Annalisa Chirico.

E ancora Matilde Brandi, Can Yaman, Justine Mattera, Vera Gemma, Rocco Siffredi e il figlio Leonardo Tano. Di recente è stato fatto anche il nome di Katia Fanelli, la ‘Fotonica’ di Temptation Island 2019.

Chi ha già smentito

Nei giorni scorsi, erano trapelati due nomi di possibili concorrenti della prossima edizione vip.

Si tratta di Giuliana De Sio e di Rosanna Cancellieri. Entrambe accostate al programma, le due donne si sono affrettate a smentire la possibilità di una partecipazione allo show.