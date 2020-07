Grande Fratello VIP 5, rivelati i primi concorrenti: cosa ci aspetta nella prossima edizione

Grande Fratello VIP 5 torna su Canale 5 con la quinta edizione del reality show, scopriamo tutte le anticipazioni del programma

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla nuova edizione del reality show più amato d’Italia, Grande Fratello VIP 5!

Grande Fratello VIP 5 torna su Canale 5

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sono già trapelati i nomi dei conduttori e di alcuni ipotetici concorrenti, che potrebbero varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

L’ultima edizione VIP dello show è andata in onda nel corso della pandemia da Coronavirus. La trasmissione ha retto bene gli ascolti nonostante l’emergenza sanitaria e ha gestito molto bene quel periodo di sconvolgimento nazionale.

Anche per questo motivo, il reality show pare che tornerà già a partire da settembre 2020 su Canale 5.

La conduzione dello show

Come la scorsa edizione, anche questa pare che verrà affidata al giornalista e presentatore tv Alfonso Signorini.

Il conduttore, dopo anni in cui è stato opinionista del reality, ha esordito all’inizio del 2020 al timone di uno dei programmi più seguiti d’Italia.

Il debutto è stato un vero e proprio successo e Signorini ha dimostrato di sapersi destreggiare sapientemente in situazioni eccezionali. Anche per tale ragione, il giornalista è stato confermato per la prossima edizione del reality.

I concorrenti VIP

Tra gli altri nomi trapelati degli ipotetici concorrenti del reality show compaiono Eva Grimaldi, l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola, Mario Balotelli, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e una contessa.

Intanto, il portale Dagospia.it ha svelato che Maddalena Corvaglia avrebbe detto di no alla possibilità di mettersi alla prova nel reality show.

Il motivo? Sempre secondo il portale, l’ex velina di Striscia La Notizia di Antonio Ricci avrebbe declinato l’invito in quanto aspetterebbe nuove allettanti proposte per fare il suo ritorno in tv in grande stile.