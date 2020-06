I rumors sul cast del Grande Fratello Vip 5 potrebbero aver turbato la serenità di Flavio Briatore. Il celebre businessman piemontese sarebbe fortemente contrario alla partecipazione della sua ex moglie.

Elisabetta Gregoraci è tra l’incudine e il martello. L’inaspettata polemica, sorta in seguito all’annuncio della sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha destato lo stupore collettivo.

Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore contrario alla partecipazione della sua ex moglie

Flavio Briatore, ex marito della showgirl calabrese, si sarebbe opposto alla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Così si legge sulla testata online Giornalettismo, che ha parlato di una presunta riluttanza del businessman torinese:

“Lady Briatore avrà avuto l’ok dal suo ex Flavio, nonché padre del loro piccolo Nathan Falco? Secondo le nostre fonti, no. Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta. Si prevedono scontri in stile Al Bano con Loredana Lecciso quando lui partecipò all’Isola dei Famosi? O mister Briatore per il ‘troppo’ amore accetterà di buon grado?”

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci tra interrogativi e dissensi

Il nome della Gregoraci, affiorato nella lista dei papabili concorrenti del GF Vip 5, è già divenuto oggetto di discussione. Dalla decisione della quarantenne calabrese trapela grande desiderio di rivalsa, nonché entusiasmo nel vivere una travolgente esperienza televisiva. E questo, a Mister Briatore non va giù.

I fan non stanno più nella pelle. Tutti si chiedono se l’ex signora Briatore deciderà in maniera autonoma se entrare o meno nel celebre appartamento di Cinecittà. Il settantenne piemontese teme di esser coinvolto suo malgrado? E soprattutto, il legame con l’ex marito inciderà sull’iter televisivo della showgirl?

Tutte riflessioni che emergeranno durante il prossimo ciclo stagionale del reality show Mediaset. Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e conduttore del GF Vip, terrà conto dei delicati equilibri della coppia? Mettiamo un segnalibro e torniamo sulla vicenda l’autunno venturo.