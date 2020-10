Scopriamo insieme cosa accadrà nell’appuntamento di stasera del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Su Canale 5 torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, vediamo cosa accadrà!

Novità sul fronte Coronavirus al GF Vip 5

Stasera, 9 ottobre 2020, andrà in onda un nuovo appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Considerato lo stato attuale dell’emergenza sanitaria e l’aumento vertiginoso dei contagi, la produzione del reality show ha scelto di consentire le telefonate ai concorrenti che hanno figli piccoli a casa.

Dopo la lettura del comunicato, già giunto nella casa più spiata d’Italia, immediate sono state le reazioni di entusiasmo, come quella di Pierpaolo Pretelli e di Matilde Brandi.

Non sono mancate anche le polemiche, come quella di Stefania Orlando, che avrebbe voluto un contatto con i genitori anziani, e di Patrizia De Blanck, delusa dal fatto di non poter la figlia Giada.

Nei prossimi giorni, il conduttore Alfonso Signorini potrebbe irrompere nella casa per gli aggiornamenti sul Covid-19 e per comunicare importanti novità ai gieffini.

Franceska Pepe torna nella casa?

Dopo l’eliminazione di Franceska Pepe, era scoppiata la polemica riguardo ai voti provenienti dalla Spagna, che avrebbero in qualche modo tutelato Adua Del Vesco a dispetto della Pepe.

Il servizio di televoto, infatti, è riservato agli utenti residenti sul territorio italiano. Anche il Codacons è intervenuto sulla questione, presentando un esposto all’AgCom.

Per questa ragione, si era pensato che Franceska potesse rientrare nella casa come concorrente. Sembra che questa opzione non si verificherà affatto!

Franceska Pepe non rientrerà al GF Vip come concorrente, nonostante, poche ore dopo la sua eliminazione dal reality show di Canale 5, fosse stata isolata e interdetta dal web.

Questa scelta del mondo dello spettacolo aveva acuito i sospetti su un suo ipotetico rientro in casa, ma pare proprio che così non sarà.

Il televoto raggirato dalla Spagna, che lunedì scorso ha portato all’eliminazione della Pepe e alla salvezza di Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, non sarà annullato.

Alfonso Signorini, nella puntata di stasera, potrebbe fare ulteriore luce sulla questione.