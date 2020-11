Grande Fratello Vip 5 anticipazioni 9 novembre: nuovi provvedimenti ed eliminati

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera, su Canale 5, da Alfonso Signorini.

Nuovi eliminati e provvedimenti disciplinari, questa sera, al Grande Fratello Vip 5.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: chi abbandonerà definitivamente la casa

Oggi, lunedì 9 novembre 2020, andrà in onda un nuovo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nella puntata di oggi, avrà luogo una vera e propria eliminazione: il concorrente meno votato, infatti, dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello.

In nomination, attualmente, ci sono Paolo Brosio, Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini.

I primi due, per via di un provvedimento disciplinare: hanno, infatti, spifferato ai gieffini notizie provenienti dall’esterno; gli altri, in quanto nominati dai compagni di gioco.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: nuovi provvedimenti disciplinari

In questi giorni si è molto parlato di una frase infelice pronunciata da Paolo Brosio, che avrebbe riso delle pratiche adottate dai tedeschi ad Auschwitz.

Il video è diventato virale e ha indignato il web, che ha immediatamente chiesto la squalifica di Brosio al Grande Fratello. Si presume, quindi, che nella puntata di stasera verrà affrontato quest’argomento.

Nelle ultime ore, sul web c’è spazio anche per un secondo video, che coinvolge, invece, la new entry Stefano Bettarini. Dopo pochissimo dal suo ingresso, pare che l’ex calciatore abbia bestemmiato.

Richiesti provvedimenti disciplinari anche nei suoi confronti, che probabilmente verranno presi proprio nella puntata di stasera, condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini.