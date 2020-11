Grande Fratello Vip 5 anticipazioni: nuovi ingressi, eliminazioni e confronti

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5, condotta da Alfonso Signorini, in onda in prima serata su Canale 5.

Approfondiamo i dettagli relativi alle anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: nuovi ingressi nella casa

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5, pare che vi saranno numerosi ingressi nella casa più spiata d’Italia.

Selvaggia Roma è finalmente risultata negativa al tampone per il Covid-19 e potrà finalmente entrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’ex di Temptation Island pare che avrà il compito di aggiungere un po’ di pepe alla liaison che stanno vivendo Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Un altro ingresso, rivelato dallo stesso Signorini nel corso di una diretta di Casa Chi, potrebbe essere quello di Cristiano Malgioglio.

Un altro nuovo concorrente, secondo i rumors, dovrebbe essere il pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis.

Dovrebbe entrare nella casa anche il medico estetico dei vip, Giacomo Urtis, a detta di Riccardo Signoretti. Pare che l’uomo mostrerà foto, video e messaggi imbarazzanti relativi ad alcuni dei coinquilini del GF Vip 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: eliminazioni e confronti

Nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 5 non dovrebbe esserci alcun eliminato.

Pare, invece, che avranno luogo dei confronti: il primo tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. Il primo non ha gradito il volta faccia di Morra, che ha smentito la sua precedente versione.

L’attore, infatti, aveva in un primo tempo confessato di non credere nell’amicizia tra Adua e Dayane, dopo di che si è schierato in loro favore.

Nuovi confronti anche tra Tommaso e Francesco, che si sono scritti delle lettere per esprimere i loro sentimenti, e tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.