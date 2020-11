Grande Fratello Vip 5 anticipazioni: due ingressi e nuovi provvedimenti

Scopriamo insieme cosa accadrà in questo nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, che vedrà nuovi ingressi e provvedimenti disciplinari.

Attesissima la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera, 6 novembre 2020.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: nuovi ingressi nella casa

Oggi, 6 novembre 2020 andrà in onda un nuovo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con il Grande Fratello Vip 5.

Nel reality show di Alfonso Signorini faranno ingresso due nuovi concorrenti.

Si tratta di Stefano Bettarini e Giulia Salemi: l’ex calciatore e l’influencer hanno già partecipato alla versione Vip del reality show e tornano adesso per rimettersi in gioco.

Attesissimo l’ingresso, in particolare, di Stefano Bettarini, che entrerà in contatto, dopo tanto tempo, con l’ex fidanzata Dayane Mello.

In realtà, anche Giulia Salemi ha le sue faccende in sospeso, per la precisione con Tommaso Zorzi, con cui pare non abbia più un buon rapporto.

Non è chiaro, invece, quale sia il destino di Selvaggia Roma, che, a differenza dei precedenti, non ha mai varcato la porta rossa. Qualche giorno fa sarebbe dovuta entrare nella casa, ma poi era arrivata la positività al Covid-19, che le ha impedito l’ingresso.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: provvedimenti disciplinari

Nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 5, si vocifera che verranno presi seri provvedimenti contro Andrea Zelletta.

L’ex tronista, infatti, aveva abbandonato temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5 per motivi familiari, dopo di che era rientrato.

Peccato che al suo ritorno abbia diffuso informazioni sul mondo esterno, infrangendo così il regolamento della trasmissione. Il web è insorto e ha chiesto una punizione per il giovane.

Infine, Un comunicato ufficiale del Grande Fratello ha fatto sapere al pubblico che il televoto è stato sospeso. Non è ancora chiaro quale sia il motivo, ma è probabile che possa c’entrare proprio il provvedimento per Zelletta.