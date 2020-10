Grande Fratello Vip 5, anticipazioni: tutti gli eliminati e i nuovi ingressi

Scopriamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Approfondiamo insieme le dinamiche che avranno luogo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5, in base alle anticipazioni.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: chi verrà eliminato?

Stasera, lunedì 26 ottobre 2020, andrà in onda un nuovo appassionante appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip 5.

In occasione della nuova puntata, il pubblico potrà continuare a votare i concorrenti al televoto. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando.

I vip, però, scopriranno, ancora una volta, che il televoto non prevede eliminazione. Il meno votato, infatti, andrà direttamente in nomination in vista della puntata di venerdì, 30 ottobre 2020.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: nuovi ingressi nella casa

Nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 5, avverrà l’attesissimo primo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

A varcare la porta rossa sarà Stefano Bettarini, già concorrente della prima edizione del reality show, che all’epoca era condotto da Ilary Blasi.

L’ex marito di Simona Ventura avrà modo subito di confrontarsi con Dayane Mello. La coppia, infatti, aveva avuto un flirt molto intenso e passionale a L’Isola dei Famosi, durato però pochissimo.

Secondo alcuni rumors, al rientro dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, pare che la modella avesse voluto immediatamente interrompere la frequentazione a causa della gelosia dell’ex calciatore.

Oltre a Bettarini, oggi potrebbero fare il loro ingresso anche l’influencer Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Mentre la prima ha già partecipato al reality show, facendosi notare per la storia d’amore con Francesco Monte, la seconda è alla prima esperienza al GF.

La donna, infatti, si era fatta conoscere a Temptation Island, quando aveva messo alla prova il suo amore nei confronti di Francesco Chiofalo, noto a tutti come Lenticchio. Alla fine, dovrebbe entrare anche Paolo Brosio, il cui ingresso è stato più volte posticipato a causa del Covid-19.