Grande Fratello Vip 4: chi sono Patrick, Salvo, Sergio e Pasquale?

Scopriamo tutti i segreti dei 4 ex gieffini, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, in competizione per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4

Solo 2 dei 4 ex gieffini riusciranno a vincere il televoto e a entrare assieme agli altri partecipanti, scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello vip 4.

Ci sono Patrick, Salvo, Sergio e Pasquale del Grande Fratello Vip?

Sono stati quattro protagonisti indiscussi delle scorse edizioni del Grande Fratello, facendo diventare storica ogni loro frase e gag. Ora il televoto deciderà chi fare entrare: ma ve li ricordate?

Chi è Salvo Veneziano

Salvo Veneziano è nato a Siracusa, il 4 aprile 1975, sotto il segno zodiacale del Toro. Di professione fa il pizzaiolo, e si fa conoscere dal grande pubblico nel 2000, quando partecipa alla prima edizione del Grande Fratello, arrivando secondo dietro Cristina Plevani. Veneziano è sposato con Giusy ed è papà di due figli.

Chi è Patrick Ray Pugliese

Nato a Teheran il 5 dicembre 1977, vive tra Montecarlo e Milano. Presentatore e giornalista per alcuni canali satellitari, diventa noto in Italia partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello, nella quale si classifica secondo, dietro Serena Garitta. Dopo alcune collaborazioni con programmi come Striscia La Notizia e Domenica Cinque, rientra nella casa del Grande Fratello in occasione della 12esima edizione, piazzandosi questa volta terzo.

Chi è Sergio Volpini

Nasce ad Ancona, il 20 gennaio del 1975 sotto il segno del Capricorno. Viene conosciuto dal pubblico quando partecipa alla prima edizione del Grande Fratello, proprio assieme a Salvo Veneziano. Acquista grande notorietà quando la Gialappa’s Band gli affibbia il nomignolo di “Ottusangolo”.

Chi è Pasquale Laricchia

Nasce a Bari, il 14 Agosto del 1972, sotto il segno zodiacale del Leone. Diventa noto al grande pubblico con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello assieme all’allora fidanzata Victoria Pennington, che vide il trionfo di Floriana Secondi. Come professione, Laricchia fa il personal trainer. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’uomo non è sposato e non ha figli, ma, stando a quanto dichiarato a DiPiù, avrebbe una fidanzata.