Grande Fratello Vip, puntata del 22 febbraio: Orlando, De Grenet e Zenga a rischio

La volata verso la finale stasera porterà ad una nuova eliminazione. A rischio un tris di concorrenti tra i più amati, ecco chi.

Il reality condotto da Signorini entra nel vivo delle fasi finali con una nuova puntata oggi 22 febbraio. Il televoto eliminatorio vedrà una dura battaglia tra tre vip molto amati. Ecco gli spoiler!

GFVip, puntata del 22 febbraio: chi verrà eliminato?

L’ambita finale del reality più longevo di tutti nella sua versione “vip” è ormai alle porte. A fine mese infatti sapremo chi tra i vipponi rimasti in gara sarà il destinatario del super premio di 100mila euro in palio.

Oltre al premio in danaro, la soddisfazione di essere amati dal pubblico a casa stimola i concorrenti a resistere nonostante siano ormai passati molti mesi da quando hanno varcato la porta rossa.

Ad essere molto provati nelle scorse settimane sono stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due sono molti amati da casa ed hanno generato un seguito di fan che vuole vederli i finale. Per Tommaso è già cosi: è stato infatti il terzo finalista nominato, dopo Dayane e Pierpaolo.

Questa settimana invece la sua amica inseparabile, Srefania Orlando, è nuovamente in nomination e potrebbe rischiare l’eliminazione. Quello che è accaduto la settimana scorsa però, con la vittoria della “Queen” sull’altrettanto amata Giulia Salemi, porta i pronostici a scartare l’ipotesi dell’uscita della bionda showgirl.

Gli appassionati del programma sono più propensi a dare come eliminati uno degli altri due vip in nomination: Samantha De Grenet o Andrea Zenga. Anch’essi però hanno un nutrito seguito (per la De Grenet si è mobilitato un gruppo di fan anche dal Brasile!).

Sarà una dura battaglia dunque e per i vip sarà un testa a testa, chi dovrà definitivamente rinunciare alla possibilità di vincere il Grande Fratello Vip?

Polemiche agguerrite contro la coppia degli “Zengavò”

Il giovane Andrea Zenga è entrato a programma in corso ma ha fin da subito creato dinamiche che lo hanno reso un punto fermo sia per i coinquilini sia per il pubblico a casa.

La vicenda coinvolgente che ha portato lui e fratelli a ricongiungersi al padre, il campione Walter Zenga, ha mostrato la sua forza e fragilità. Non solo, Andrea è, assieme a Pierpaolo, uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico femminile.

Proprio una storia d’amore appena nata vede protagonista il bell’Andrea. Lui e Rosalinda Cannavò giorno dopo giorno hanno visto nascere tra loro una grande complicità che li ha portati ad un avvicinamento fisico ed emotivo importante.

Rosalinda è arrivata a separarsi dal suo storico fidanzato Giuliano e le polemiche che sono sorte attorno alla nuova love story riguardano questo ed altri aspetti. Molti hanno accusato la nuova coppia di non essere “vera” ma si sa che tali polemiche non sono nuove nella storia dei reality e forse derivano solo da invidia da parte di haters.

Se Andrea uscirà stasera come la prenderà Rosalinda? Per scoprire cosa altro accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 il lunedì ed il venerdì in prime time per sapere tutto quello che accade oltre la porta rossa!