L’attesa finale dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip è finita: lunedì 1′ marzo verranno confermati i pronostici? Ecco il vincitore!

Durante la semifinale sono state eliminate Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò. La finale promette molte sorprese a partire dal nome del vincitore che spopola sul web, assieme però ad un inquietante rumors su un possibile complotto in atto.

GFVip: finale già scritto? I rumors sul vincitore

Un’edizione ricca di sorprese come quella di questo anno per il reality più longevo delle tv italiana non poteva che terminare con una finalissima ad alto tasso di incognite.

A tale appuntamento si è giunti dopo ben 5 mesi, record assoluto per la permanenza dentro la casa di Cinecittà. Dal 14 settembre 2020 a lunedì 1 marzo 2021 dunque, molti concorrenti si sono dati battaglia arrivando felici ma anche provati al termine di questa avventura.

In finalissima andranno solamente in cinque, dopo che venerdì 26 febbraio c’è stata una nuova, questa volta addirittura doppia, eliminazione!

Ad uscire definitivamente dalla porta rossa sono state infatti Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò. Il pubblico sovrano infatti, ha deciso prima con la canonica eliminazione e poi con un televoto flash.

In gara sono rimasti dunque Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta.

Secondo il web la favorita in assoluto è Dayane Mello, che risulta anche in testa alle previsioni delle società Sisal, Snai e Goldbet. Nel corso della finale sono previsti incontri ad alto tasso emotivo per i concorrenti.

Saranno ospiti il fratello di Dayane, Juliano, che le porterà conforto dopo la tragica morte di qualche settimana fa del loro fratello minore Lucas. In studio arriverà anche la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi. Non mancheranno inoltre balli e molte altre sorprese!

Finale del 1 marzo: nuova eliminazione, solo 4 in finale

Se è vero che la serata di lunedì 1 marzo è dedicata a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, è anche vero che ancora i giochi non sono stati chiusi del tutto.

Resta infatti aperto l’ultimo (per ora) televoto: quello tra Tommaso Zorzi ed Andrea Zelletta. L’ex tronista infatti è finito al televoto dopo che il pubblico ha decretato Stefania Orlando come quarta finalista.

Zelletta a quel punto ha scelto di sfidare Zorzi per sperare di assicurarsi un posto per la finale. Il televoto sarà dunque eliminatorio e lunedì dunque la serata si aprirà con il risultato: chi tra i due sarà l’ultimo finalista?

Esiste davvero un complotto del fratello di Dayane?

Sul Web circolano come è immaginabile, moltissimi rimors in merito alla finalissima del GFVip. Molti utenti appassionati del programma hanno dichiarato che vi sarebbe un possibile complotto del fratello di Dayane Mello, Juliano.

Il giovane, secondo le voci che spuntano sul web, punterebbe a favorire la vittoria della sorella ai danni della rivale Stefania Orlando. Ciò avverrebbe sfruttando i voti dei fan brasiliani.

il giornalista Gabriele Parpiglia ha però già fatto luce su come funziona il televoto, smentendo la possibilità del complotto, come riporta Coming Soon.

“Se i voti dal Brasile fossero così forti, Rosalinda ne avrebbe usufruito a maggioranza numerica. Sui televoti flash per eleggere il finalista ciò che conta di più sarà chi spende dei soldi”

Dunque nulla di scritto, anche se i più papabili per vincere il super premio finale di 100 mila euro sono la modella brasiliana Dayane Mello e l’influencer Tommaso Zorzi, anche se sono moltissimi anche i fan di Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Zelletta.

I riflettori si accenderanno dunque sulle vicende che accadono tra le mura della casa di Cinecittà ancora una volta lunedì prossimo e ne vedremo delle belle, anche se il GFVip si scontrerà con la puntata finale del Commissario Ricciardi.

Per scoprire cosa accadrà non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 21.20 del 1 marzo per godersi la finale del reality Grande Fratello Vip 2021!