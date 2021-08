Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, si prepara a debuttare su Canale5 e sono già spuntati i nomi dei Vipponi: scopriamo quali sono.

Nella nuova edizione della Casa più spiata d’Italia ci sarà da divertirsi, scopriamo chi entrerà nel reality condotto da Alfonso Signorini: rimarrete a bocca aperta.

Grande Fratello Vip 6, la nuova edizione: tutti i dettagli

La nuova edizione del Grande Fratello VIP 6 torna a settembre 2021, precisamente il 13.

Mediaset ha confermato le novità e le date in cui i nuovi concorrenti del cast varcheranno la famosa porta rossa del reality.

Secondo quanto riportato dalla nota esperta di gossip, Deianira Marzano, il cast del Gf VIP 6 sarà composto da 21 concorrenti.

Scopriamo chi saranno i Vipponi della nuova edizione del reality e tutte le novità incredibili che ci aspettano.

Grande Fratello Vip 2021: i nomi dei concorrenti

A quanto pare, inizialmente entreranno una quindicina di vip, ma durante il programma, come in tutte le edizioni, sbarcheranno dei nuovi partecipanti per scombussolare il clima della Casa.

Ma di chi stiamo parlando? ecco la lista dei nomi che sta facendo il giro del web:

Katia Ricciarelli

Giucas Casella

Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento)

Le tre principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Il nuotatore Manuel Bortuzzo

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

Massimiliano Mollicone

Tommaso Eletti di Temptation Island

Jo Squillo

Francesca Cipriani

Andrea Casalino

Carmen Russo

Raffaella Fico

La gatta nera Ainett Stephens

Manila Nazzaro

L’ex di Belen, Gian Maria Antinolfi

Nicola Pisu

Davide Silvestri

Le puntate confermate dal reality di Alfonso Signorini, sono ventuno: di queste, tredici sono previste per il lunedì e otto il venerdì.

Ovviamente, il Grande Fratello Vip ci stupirà sempre con delle grandi sorprese, infatti la durata potrebbe cambiare, proprio come è accaduto lo scorso anno.

Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha rivelato che potrebbe durare anche otto o dieci mesi.

Manca sempre meno a questa incredibile avventura, siete curiosi? non ci resta che aspettare il 13 settembre.

