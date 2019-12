Grande Fratello VIP tornerà nelle case degli italiani con una nuova e imperdibile conduzione e con concorrenti d’eccezione, dei quali sono stati svelati alcuni nomi

Scopriamo insieme le ultime novità del Grande Fratello VIP, a partire dai concorrenti e dalla date in cui il reality show verrà trasmesso su Canale 5.

Conduzione e date

Come era già stato rivelato, la prossima edizione del Grande Fratello VIP vedrà una nuova conduzione. Il presentatore del reality show più famoso della televisione italiana sarà il giornalista Alfonso Signorini, che entrerà in sostituzione della bellissima Ilary Blasi.

Il reality show partirà su Canale 5 dal mese di gennaio 2020, anche se non è chiaro il giorno esatto in cui andrà in onda la prima puntata dello show.

I concorrenti del GF VIP 2020

A un mese dall’inizio del reality show, i nomi dei concorrenti del Grande Fratello VIP non sono stati sino ad ora tutti rivelati.

I primi concorrenti ufficiali annunciati sono stati Rita Rusić e Paolo Ciavarro, il figlio nato dalla relazione tra l’attore Massimo Ciavarro e l’attrice Eleonora Giorgi, anche lei concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

Oltre a questi primi due nomi che sembrerebbero essere certi, Dagospia ha rivelato in anticipo i volti di alcuni ipotetici partecipanti al reality show.

Tra i nomi compaiono quello della conduttrice Adriana Volpe, della scrittrice Barbara Alberti e del giornalista e conduttore Michele Cucuzza.

Ma non è tutto! Nella casa più spiata d’Italia si metteranno in gioco anche l’ex showgirl Antonella Elia, Aristide Malnati e Antonio Zequila, in passato già concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Secondo alcuni rumor, tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP potrebbe esserci anche Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano Carrisi che, a dispetto della riservatezza del marito, ha sempre voluto comparire in televisione e far parte del mondo dello spettacolo.