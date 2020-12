Grande Fratello VIP 2020, anticipazioni: televoto, eliminati e novità

Previsti cambi di programma e imperdibili novità. Scopriamo cosa accadrà nella puntata di stasera del reality show.

I telespettatori sono in grande attesa per la puntata che andrà in onda stasera, lunedì 21 dicembre 2020, del Grande Fratello VIP 2020.

Verranno comunicate importantissime novità riguardo i concorrenti in gara. Alfonso Signorini, inoltre, informerà il pubblico di alcuni cambi di programma.

La trasmissione, infatti, salterà un appuntamento. I telespettatori dovranno frenare la loro curiosità e attendere la venuta del nuovo giorno di messa in onda.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2020: cambio di programma

Fino a questo mento, il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in onda con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì.

In base alle anticipazioni, però, pare che vi sarà un cambio di programma. Questa settimana, infatti, non andranno in onda due puntate, ma un singolo appuntamento.

La serata che è stata annullata è quella che sarebbe dovuta andare in onda venerdì, 25 dicembre 2020, nel giorno di Natale.

Al suo posto, andranno in onda Natale da chef e il concerto di Natale di Michael Bublè.

Il pubblico, quindi, potrà godersi la puntata prevista per stasera, 21 dicembre, dopo di che dovrà attendere fino al 28.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2020: nomination, eliminati e novità

Stasera, lunedì 21 dicembre 2020, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP 2020.

I concorrenti attualmente in nomination sono Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Dayane Mello, Andrea Zelletta e Giulia Salemi.

I concorrenti sono in attesa di conoscere il loro destino. Vi sveliamo in anteprima, però, che staserà non ci sarà nessuna eliminazione. Il concorrente meno votato, infatti, andrà direttamente in nomination.

Per scoprire chi abbandonerà la casa, quindi, il pubblico dovrà attendere la messa in onda della puntata del 28 dicembre.

Per qualsiasi altra novità riguardante il reality condotto da Alfonso Signorini, non ci resta che sintonizzarci stasera, alle 21.20, su Canale 5!