Grande Fratello VIP 2020, anticipazioni: cambia ancora giorno e si allunga

Scopriamo insieme cosa cambia nel reality show di Canale 5, a partire dal giorno di messa in onda e dalla data di conclusione.

Saranno tante le novità delle prossime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Molte cose cambieranno, come il giorno in cui la trasmissione di Canale 5 andrà in onda. A causa delle vacanze natalizie, infatti, sono state apportate alcune modifiche.

Varia anche la data della serata conclusiva, che vedrà la proclamazione del vincitore di quest’edizione.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2020: cambia il giorno di messa in onda

Prosegue il Grande Fratello VIP 2020 anche nel corso delle vacanze natalizie.

I Vipponi stanno trascorrendo questo periodo all’interno della casa più spiata d’Italia!

Il pubblico ha modo di vederli 24 ore su 24 online e su Mediaset Extra, mentre, per quanto riguarda la messa in onda della puntata su Canale 5, dovrà adattarsi alle eccezioni del periodo.

La trasmissione di Mediaset, infatti, non andrà più in onda l’1 gennaio 2021, com’era previsto, ma il 31 dicembre 2020.

I telespettatori seguiranno il veglione di Capodanno in compagnia dei Vipponi.

Il 1° gennaio 2021, invece, andranno in onda il film “Natale a 5 stelle” con Massimo Ghini e il film-documentario “The Beatles”.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 2020: il reality si allunga

L’altra novità riguardo al reality show condotto da Alfonso Signorini è quella relativa alla durata della trasmissione.

La serata conclusiva del Grande Fratello VIP 2020, infatti, era prevista per lunedì, 15 febbraio 2021.

Adesso, però, Giuseppe Porro ci fa sapere, tramite un post su Instagram, che il pubblico scoprirà il vincitore del reality show soltanto venerdì, 26 febbraio 2021.

Il Grande Fratello VIP 2020, quindi, terminerà una settimana prima dell’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Per ulteriori aggiornamenti riguardo al Grande Fratello VIP 2020, non rimane che attendere la prossima messa in onda e continuare a seguirci!