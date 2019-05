Grande Fratello, brutta tegola per Barbara D’Urso: arriva la denuncia “Va sospeso, troppo violento”

Brutto colpo per Barbara D’Urso. Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello 2019, scatta la denuncia: “Troppo violento, va sospeso”

Il Grande Fratello, quest’anno naviga in cattive acque. Dopo l’ultima diretta del programma andata in onda ieri sera, 27 Maggio 2019, arriva la denuncia del Moige, un brutto colpo per la conduttrice Barbara D’Urso.

Il Moige Denuncia il Grande Fratello: ‘Troppo violento’

ll Moige, ovvero il Movimento Italiano Genitori, dopo le ennesime ‘violenze verbali’ nel corso della diretta ‘denuncia’ il format campione di ascolti di Canale 5, il Grande Fratello.

Il programma, spiega il Moige, non solo sarebbe solo ‘indecente’, ma anche ‘violento’, violando “ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza”.

Questo è quanto dichiarato e denunciato dal Movimento Italiano Genitori, il quale ha richiesto “all’Agcom e al Comitato Media e Minori, di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo”.

Grande Fratello sospeso?

Il Moige, come tanti telespettatori richiede dunque la chiusura definitiva del format, non solo per il suo carattere diseducativo e violento, ma anche alle tante scene inappropriate trasmesse in “fascia protetta”, così come è accaduto nella giornata di ieri, con lo scambio di effusioni tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè.

Inoltre a rafforzare la tesi del Moige, è un’avvenimento alla quale si è assistito nel corso della diretta di ieri sera, la quale si è focalizzata su Francesca De Andrè e il suo ‘fidanzato’ apparso in stato di agitazione, tale da sembrare sotto effetto di sostanze di stupefacenti.

In questo frangente “si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino a un contatto fisico violento”, attimi durante i quali sono chiaramente volati come nulla fosse, insulti, offese, parolacce, e una “decisa mercificazione della figura della donna”.

Come l’avrà presa Barbara D’Urso, tra l’altro sempre presentatasi come intollerante a qualsiasi forma di violenza?