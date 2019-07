Grande fratello ‘Colpito da un tumore maligno 8 mesi fa’: l’ex gieffino rivela tutto

Grande Fratello, ha vinto la battaglia contro il cancro, ex concorrente del programma lo racconta in un post su Instagram

Forse non tutti lo ricorderanno, l’ex concorrente del Grande Fratello. Lorenzo Battistello lo chef più amato del programma, ha deciso di raccontarsi in un post su Instaram.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, il primo tramesso nel lontano 2000, lo chef ha passato un periodo nel del tutto semplice che gli ha cambiato la vita.

Lorenzo Battistello e la lotta contro il cancro

Lo chef più amato del Grande Fratello ha raccontato in un post su Instagram, la battaglia che ha dovuto affrontare per alcuni mesi. Una battaglia molto dura, che lo teneva in bilico tra la vita e la morte. Tutto è accaduto circa 8 mesi fa quando ha ricevuto la temuta notizia che nessuno mai vorrebbe ricevere.

Lo ha raccontato lo stesso Lorenzo in un post che ha fatto preoccupare i suoi fan. Battistello infatti, ha raccontato di aver vissuto un periodo non del tutto bello. A quanto pare circa 8 mesi fa, lo chef ha ricevuto la notizia più temuta di sempre, ovvero quella di avere un tumore maligno.

Lo racconta pubblicando una sua foto da anziano creata con la famosa app molto in voga in questo periodo FaceApp. Lo chef infatti ha raccontato ai suoi fan, la terribile esperienza faccia a faccia con una malattia cosi pericolosa e grave:

“8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine, mentre adesso vedo l’ inizio”. Lorenzo poi prosegue: “Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no.”

Momenti di sconforto e paura per l’ex concorrente del Grande Fragtello, che invece oggi si dice felice e pieno di vita. Il giovane infatti oggi vive a Barcellona ed è molto attivo nel campo della ristorazione.

L’appello di Battistiello:” Fate prevenzione”

Nonostante abbia superato questo periodo molto particolare, Battistiello tiene a fare un appello a tutti i suoi fan.

“Fare prevenzione, controllarsi, perché tutto si può curare se preso in tempo.

Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo” https://www.instagram.com/p/B0DGNsuC_pz/?utm_source=ig_web_copy_link

Un piccola appello per stimolare ii suoi fan a fare sempre prevenzione e magari riuscire a prendere in tempo qualcosa di molto grave come è capitato a lui.

Il giovane chef però ha preferito non andare nello specifico riguardo la sua malattia tenendo il più lontano possibile la sua vita privata dal gossip. Oggi però l’ex concorrente del Grande Fratello sta bene e gode di un ottima salute.