Myriam Catania incinta al GF Vip? Richiesto un test di gravidanza: “Mai successo prima”

In arrivo un test di gravidanza nella casa più spiata d’Italia. Non era mai accaduto in nessuna edizione della storia del Grande Fratello.

Colpo di scena nella casa di Cinecittà. Una delle concorrenti ha chiesto alla produzione un test di gravidanza.

La gieffina potrebbe scoprire di essere in dolce attesa tra le mura della casa più spiata dagli italiani? Ecco le ultime indiscrezioni.

Grande Fratello Vip 5, l’insolita richiesta

La nuova edizione del Grande Fratello Vip riserva clamorosi colpi di scena. Nelle scorse settimane, inaspettatamente, Gabriel Garko ha deciso di fare coming out in diretta. Tuttavia, alcuni volti noti del piccolo schermo, ritengono sia stata una mossa studiata a tavolino. A queste critiche, l’attore ospite della puntata di domenica scorsa Live-Non è la D’Urso, ha risposto che presto non lo vedremo più in tv.

Oggi arriva una vera e propria bomba su una delle concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Pare che una gieffina abbia chiesto alla produzione un test di gravidanza.

Myriam Catania in dolce attesa?

L’attrice e doppiatrice Myriam Catania ha chiesto alla produzione un test di gravidanza. Nonostante l’incredulità degli autori del Grande Fratello Vip, quest’ultimi hanno informato la concorrente che presto otterrà quanto richiesto.

La giovane, nelle prime ore di questa mattina, non si è sentita particolarmente bene e pare sia sia svegliata con una forte nausea. Dopo l’addio a Luca Argentero, da poco diventato papà di una splendida bambina, l’attrice ha voltato pagina.

Oggi è felicemente impegnata con Quentiin Kammermann. Nel 2017, è nato il loro primogenito, Jacques. La giovane è dunque in attesa del suo secondo figlio? Tuttavia, prima di entrare nella casa, tutti i concorrenti si sono sottoposti ad analisi del sangue e risulta strano che da queste non sia risultato nulla.