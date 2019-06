Grande fratello,Taylor Mega costretta a lasciare la casa: ecco il motivo

Grande Fratello la bellissima Taylor Mega lascia definitivamente la casa più spiata d’Italia, scopriamo per qual’è il motivo di questa decisione

La nuova edizione del Grande Fratello 16 condotta dalla bellissima Barbara D’Urso è sempre ricca di sorprese. Nella scorsa settimana infatti non sono venuti a mancare i colpi di scena, durante la puntata, come appunto l’entrata di Taylor Mega. La giovane influencer ha fatto impazzire gli uomini ed ingelosire le donne di casa, in particolare la bella Francesca De Andrè.

Il suo debutto in casa, infatti, non è stato molto apprezzato dalle donne, ma nonostante questo sembra trovarsi bene con i suoi coinquilini. Purtroppo però per Mega, la permanenza in casa è durata poco, scopriamo i motivi.

Taylor Mega fuori dalla casa del GF

La bella influencer, o come preferisce definirsi lei, influencer Marketing, ha accettato di trascorrere 7 giorni nella casa più spiata d’Italia, facendo emergere tutti gli altarini dei concorrenti. La sua missione aquanto pare, era quella di mettere in crisi i sentimenti che Gennaro Lillio per Francesca De Andrè. Attimi veramente duri per la bella Francesca che ha rischiato quasi di perdere il suo Gennaro, ma che a quanto pare non ha ceduto alla tentazione e alle moine di Taylor, nonostante provasse per lei una forte attrazione fisica.

Taylor Mega fuori dal programma

La bella Influencer Marketing, dopo aver creato uno scompiglio all’interno della casa, oggi è fuori dalla casa. I motivi non sono altro che impegni già presi prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Oggi infatti, la bella bionda, si trova al Mugello, per partecipare al Gran Premio Motociclistico d’Italia, come testimonial.

Francesca d’altro canto, si può dire più tranquilla e chissà magari grazie alla gelosia provata, avrà voglia di avvicinarsi ancora di più a Gennaro.