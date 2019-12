‘Mi ha stuprata’ Grande Fratello, emerge la terribile verità dalle telecamera: concorrente violentata

Non era mai successo prima: nella Casa del Grande il pubblico ha assistito ad uno stupro. L’episodio di violenza è accaduto proprio in Spagna

È la casa più spiata di sempre quella del Grande Fratello e nonostante questo si verificano anche avvenimenti spiacevoli. Telecamere in ogni angolo della casa però non hanno fermato il presunto stupro avvenuto all’interno del Grande Fratello Spagnolo.

Stupro al Grande Fratello

Scandalo nella casa del Grande Fratello spagnolo a quanto pare ad annunciare il tutto sono stati alcuni video trovati in rete. Protagonista dello stupro è stata la bella Carlota Prado. La giovane, concorrente della diciottesima edizione, è stata abusata, in un momento di incoscienza dal suo fidanzato.

Carlota però è stata portata in confessionale dagli autori del Grande Fratello, dove le ha fatto vedere il video del presunto stupro. La giovane a quanto pare alla vista del video è scoppiata in un forte pianto, ma gli autori le hanno consigliato di non parlare e di tenere la bocca chiusa anche con gli altri concorrenti della casa. All’epoca dei fatti però il giovane Josè Maria Lopez, è stato cacciato dalla casa senza fornirgli nessuna spiegazione. La redazione infatti avrebbe comunicato a Carlota di non parlare, mostrandogli il video dello stupro:

“Carlota, capiamo che vuoi parlare con i tuoi amici. Ma questa cosa, per José María e per te, per il bene di entrambi, non deve uscire da qui”

Intanto la ragazza davanti al giudice ha dichiarato: “Loro avrebbero potuto evitare che lui abusasse di me”.

Gli sponsor abbandonano il Grande Fratello

Molti sono stati gli sponsor che hanno deciso di abbandonare il programma del Grande Fratello spagnolo. Il motivo della loro decisione, da come si può ben capire è proprio è che gli stessi non vogliono essere accusati di essere complici di questa vicenda, che gli stessi autori del programma hanno tenuto nascosto volutamente la presunta violenza sessuale.

#CarlotaNoEstasSola #CarlotaNoEstasSola27N #GranHermano @CotoHdez

Aquí un vídeo que muestra cómo unos minutos antes, Carlota evitaba irse con Jose María.

Vídeo censurado por GH Revolution pic.twitter.com/fC8gOpNSwP — Quemiras (@Quemiras666) November 27, 2019

Il video però in poco tempo ha fatto il giro del web, e la stessa Zepplin Telvision ha ritenuto espellere immediatamente il concorrente, mettendo a conoscenza la Guardia Civile e gli organi di polizia. Al momento però non si ancora quale sarà il verdetto finale di questa situazione.