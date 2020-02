‘Regola trasgredita: rischio squalifica’ Sossio Aruta fuori dai giochi? La decisione del Grande Fratello

Grande Fratello, rischio qualifica per l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta: violato il regolamento del programma

Un momento per niente semplice quello per Sossio Aruta che rischia severamente di essere eliminato dal programma. A quanto pare infatti l’ex cavaliere di Uomini e Donne, rischia di essere cacciato dal programma di Canale Cinque.

Il simpaticissimo concorrente napoletano del Grande Fratello Sossio Aruta, non sta passando per niente un periodo semplice. Il neo papà infatti, pare che abbia violato alcune regole importanti del programma, e sta rischiando di essere eliminato dal programma. Il concorrente, a soli due giorni dal suo ingresso nel programma, pare che abbia già messo in discussione la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia.

Il concorrente infatti pare che abbia già fatto parlare di se per aver violato alcune regole fondamentali del programma, ma capiamo cosa è successo.

L'ex concorrente di Uomini e Donne infatti pare che abbia esagerato e violato alcune regole del programma. L'ex concorrente di Uomini e Donne, infatti pare che abbia rivelato ai suoi compagni di casa, alcuni dettagli sul Corona Virus:

“A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al Sud no, a Napoli è tutto tranquillo”

ha detto Aruta.

Il concorrente però non immaginava che rivelando alcuni dettagli sulla nuova malattia, ha violato le regole del programma e adesso rischia l’eliminazione, voi siete d’accordo?