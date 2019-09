Ricoverato in psichiatria ex vincitore del Grande Fratello: ‘Sto male, ho bisogno di aiuto’

Il Grande Fratello è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano sia nella sua versione Classica che Vip.

La Casa più spiata d’Italia, è stato trampolino di lancio per numerosi concorrenti che nel corso del tempo si sono affermati nel mondo dello spettacolo.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da bitchyf.it, uno degli ex concorrenti del noto Reality non starebbe attraversando un buon momento, tanto da ritenere necessario un intervento nel reparto di psichiatria. Ecco di chi si tratta.

Si tratta del Castellano vincitore del GF edizione 2010, Mauro Marin, il quale dopo aver subito un pestaggio da parte del buttafuori di un locale ed essersi tagliato due dita mentre spaccava la legna, volontariamente ha deciso di farsi ricoverare nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebbeluna.

Ecco quanto riportato dal giornale locale, La Tribuna di Treviso in merito:

poi ha aggiunto:

Non sono noti i motivi ma secondo gli ultimi rumors, sarebbe periodo poco felice per il vincitore dell’edizione 2010 del Grande Fratello, il quale il quale pochi mesi fa è finito al pronto soccorso dopo essersi infilzato il coltello nella mano mentre affettava un cetriolo:

‘tagliavo il cetriolo a julienne e il coltello mi ha infilzato la mano destra […] La mano sinistra sta male, la destra fa male, bisogna che me ne sto un tranquillo per un po’. Potrei dire che ho le stigmate e nascondermi in un convento, così almeno mio padre non scopre cos’ho combinato’