Vi ricordate Man Lo Zhang del Grande Fratello? Ecco com’è oggi e cosa fa nella vita dopo il reality

Ve la ricordate la simpaticissima concorrente del Grande Fratello Man Lo Zhang? Ecco oggi com’è diventata l’ex concorrente

Chi non ricorda la simpaticissima Man Lo Zhang, concorrente del Grande Fratello di un po di anni fa. La giovana partecipò al programma e da subito è entrata nel cuore di moltissimi italiani, il suo italiano poco perfetto e la sua simpatia la resero la mascotte del programma.

Grande Fratello che fine ha fatto Man Lo Zhang

La ragazza partecipò al programma molto giovane, ma oggi l’ex gieffina ha una vita e un aspetto completamente diverso da quello che in molti ricordano. Oggi la ragazza ha 37 anni anni e vive a Milano dove ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. La giovane inoltre è specializzata al Dams di Roma in regia e cinematografia e spesso è apparsa in TV.

In molti non sanno che la bella Man Lo Zhang ha partecipato ad alcuni spot televisivi al fianco di Claudio Amendola e in veste di inviata nei affiancata da Moreno Morello a Striscia La notizia. Ma non è finita qua, Man ha esordito anche al cinema con “Questa notte è nostra” recitando la parte accanto a Ilaria Spada e Nicolas Vaporidis e tanti altri.

Man Lo Zhang vita sentimentale

Oggi la ragazza nonostante i successi ha una vita molto frenetica, la giovane infatti ha il cuore impegnato ed è fidanzato con un bellissimo modello e imprenditore Stefano Codegoni

Ma la cosa che ha sorpreso tanti è stato il suo radicale cambiamento, a quanto pare Man ha deciso di togliere finalmente la frangia e di tagliare i capelli. Anche il suo corpo è cambiato molto, pare infatti che Man sia dimagrita molto dall’ultima volta che l’abbiamo vista, diventando una vera diva sexy.

Ecco queste sono alcune foto prese dal suo profilo personale di Instagram