Grande Fratello, Vladimir Luxuria ‘aggredita’ da Francesca De Andrè: “Una domanda impertinente”

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello, Francesca De Andrè profondamente seccata dalla domanda ‘impertinente’ di Vladimir Luxuria: “Che ne sai!”

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello? Come sicuramente già saprete, in queste ultime ore, il modello partenopeo Gennaro Lillio e la figlia di Cristiano De Andrè, Francesca Dè Andrè, sono stati beccati in ‘atteggiamenti bollenti’, in piena ‘fascia protetta’.

il ‘fattaccio’, ha già fatto aizzare il pubblico da casa, il quale preme ‘fortemente’ per la squalifica della ragazza, anche e soprattutto per suoi atteggiamenti arroganti e spesso ‘maleducati’ nei confronti degli altri concorrenti.

Dopo le ‘effusioni’ con Lillio, Vladimir Luxuria, si rivolge alla De Andrè, ponendole una domanda, la quale ha irritato non poco la nipote di Faber. Ecco che cosa è accaduto.

Gennaro Lillio, bollente con Francesca De Andrè: “Ti farei di Tutto”

Pare che dopo le gravi incomprensioni di questi ultimi giorni, il modello di Dolce e Gabbana e la De Andrè abbiano ritrovato la loro dimensione, in quella che sembra la nascita di una ‘nuova storia d’amore’.

Francesca De Andrè dal suo canto, tiene sempre a precisare di non essere pronta ad una relazione impegnativa a seguito della rottura con il suo ex compagno Giorgio Tambellini.

I fatti però lasciano intendere ben altro. I due infatti, in particolare Gennaro, non riesce a mettere un ‘freno’ per così dire alle sue pulsioni erotiche, al punto da rivelare alla De Andrè che ‘le farebbe di tutto’ in senso biblico:

‘Basta, basta, tu non devi stare più vicino a me. Ti voglio fare di tutto, mi vengono in mente tutte le scene’.

In questo contesto la De Andrè pare non essere per nulla dispiaciuta delle attenzioni, anche ‘intime’ come carezze e provocanti baci sul collo.

La ragazza infatti le accoglie rispondendo:

‘Oggi sei proprio animalesco’

Vladimir Luxuria ‘zittita’ da Francesca De Andrè: ‘Che ne sai’

Dopo essere momentaneamente uscita dalla Casa del Grande Fratello, Vladimir Luxuria rientra in veste di ospite.

La concorrente in questione, dopo aver visto lo spietato corteggiamento di Gennaro Lillio nei confronti della De Andrè, ha avuto l’ardire di porre quella che è stata considerata una domanda al quanto ‘impertinente’.

Infatti l’ex Parlamentare, avrebbe chiesto alla De Andrè, quando si ‘sarebbe innamorata di Gennaro Lillio’, il quale pare, come anche la De Andrè del resto, essere ‘molto preso’.

La domanda della Luxuria pare però non essere stata ben accolta da Francesca De Andrè, la quale l’ha quasi ‘aggredita’ verbalmente dicendole:

“Io non ho chiuso una cosa e pensi che possa avere spazio per altro? Forse non sai cos’è l’amore se pensi che si possa fare lo switch tra le persone così semplicemente”

E’ possibile che Francesca De Andrè abbia frainteso le parole dell’Ex Parlamentare, sentendosi messa in discussione come donna.

Ci saranno nuovi risvolti e/o chiarimenti in merito alla questione? lo scopriremo questa sera durante la Diretta, in onda a partire dalle 21.20 su Canale 5 e condotta da Barbara D’Urso.