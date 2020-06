Grande Fratello, grave lutto: l’addio sui social di una delle più amate protagonista

Grande Fratello, grave lutto familiare per Veronica Ciardi: “Dolore profondo mai provato”, il triste messaggio di addio sui social

Veronica Ciardi è divenuta famosa per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello condotta da Alessia Marcuzzi che ha visto come vincitore Andrea Cocco. Non molte ore fa, l’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha scritto uno straziante messaggio di addio sui social per la perdita di suo padre che ha definito come “dolore profondo mai provato, innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo”.

Grande Fratello: lutto per Veronica Ciardi

La giovane ha raggiunto la notorietà dopo la partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello e per la sua storia d’amore con il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi. Da allora, è comparsa anche in alcuni programmi televisivi ed è molto seguita sui social.

Non molte ore fa, Veronica Ciardi ha condiviso con la sua famiglia virtuale una drammatica notizia: è venuto a mancare suo padre, ecco le parole che gli ha dedicato.

Il messaggio di addio per il padre

Su Instagram, Veronica Ciardi ha voluto esprimere il suo dolore dopo un grave lutto subito, ossia la perdita del padre. L’ex gieffina ha condiviso uno scatto che la ritrae abbracciata al papà accompagnata da una didascalia che ha commosso il web:

“Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Questo sento. E sento questo nel momento più buio della mia vita. Quindi è vero… dove c’è buio c’è anche la luce. Papo mi affido totalmente a te. In questo mio monologo abbastanza confuso (forse), credo e spero di aver lasciato fluire un po’”

Per leggere l’intero messaggio, clicca sul post seguente:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle si contendono un vip: l’;indiscrezione bomba