Grande Fratello Francesca De Andrè lite furiosa con Gennaro Lillio: “Sei un uomo di m***a!”

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello, condotto dalla Regina di Canale 5, Barbara D’Urso vi è sicuramente Francesca De Andrè, la nipote dal carattere fumantino, nel noto cantautore Fabrizio De Andrè.

La concorrente in questione è ancora una volta al centro dell’attenzione delle telecamere e dei telespettatori, i quali hanno assistito nelle ultime ore, ad una furiosa lite tra lei, e il modello partenopeo Gennaro Lillio.

Tutti avevano scommesso che tra i due sarebbe nato l’amore, soprattutto dopo la batosta ricevuta da Francesca, la quale è stata tradita dal suo ormai ex fidanzato. Ma cosa è andato storto? Cosa ha fatto perdere il controllo alla De Andrè?

Questo Pomeriggio. la Casa del Grande Fratello è stata luogo di una furiosa lite tra Gennao Lillio e Francesca De Andrè. Tutto sarebbe nato dal fatto che il modello partenopeo sarebbe ‘rimasto male’ a causa del fatto che Francesca De Andrè avrebbe riportato alcune confessioni fatte a lei. La De Andrè, fuoriosa perchè lui avrebbe in realtà capito male, è partita senza freni. Ecco cosa ha ‘consegnato’ a Gennaro Lillio:

“ Hai avuto la coda di paglia. Ma vaff*** Gennaro, non fare le sceneggiate napoletane, cogl***. Hai capito male, io ho parlato della cosa che mi hai detto in veranda, non di quella che mi hai detto a letto, mi sembri scemo! Imbecille! Se poi hai la coda di paglia non è un problema mio”

Gennaro Lillio, ha comunque cercato di difendersi dagli insulti e dalle accuse della De Andrè, ma con poco riscontro, mentre la figlia di Cristiano De Andrè continuava ad inveire contro di lui dicendo:

“Sei un uomo di m***. Sei una capra, non ascolti, c’era il video del divanetto, per quello l’ho detto.Tu hai tirato fuori una mia cosa personale, hai parlato dei caz*** miei, pezzo di m***. Hai detto che non ho mai avuto uomini con le palle, ma come ti permetti nella situazione in cui sono adesso? Ti sei comportato da imbecille, hai urlato per nulla”