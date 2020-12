Filippo Nardi gay: la verità sulla sua omosessualità presunta al Gf Vip

Filippo Nardi è entrato da pochissimo nella casa del Grande Fratello VIP 2020 e ha già legato con tutti i coinquilini.

In particolare con Tommaso Zorzi, con cui si è aperto sulla sua sessualità. Il DJ ha confessato che più volte si è trovato a puntualizzare di essere gay o no.

L’ex gieffino ha anche voluto dire la sua sul rapporto speciale tra Tommaso e Francesco Oppini, che sembrerebbe essere più che una semplice amicizia.

Poche ore dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 2020, Filippo Nardi si è aperto completamente con Tommaso Zorzi.

Parlando di sessualità, ha confessato di essersi trovato nella situazione di dover spiegare se è omosessuale o eterosessuale:

“La mia sessualità non mi definisce. Sono i miei gusti. È come dire che non mangio carne, cosa cambia? quando mi chiedono se sono gay? io rispondo ‘ancora no’, perché chi lo sa se non mi innamoro di un uomo?”