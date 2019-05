Grande Fratello, un fulmine colpisce la casa: interviene Barbara D’Urso “Tutto allagato!”

Grande Fratello 16, il programma condotto da Barbara D’Urso ha subito diversi problemi nella notte tra Domenica e Lunedi. Ecco cosa è successo

La casa del Grande Fratello 16, è ancora sulla bocca del gossip, questa volt però, a far parlare del programma non sono i concorrenti in casa, ma qualcos’altro.

Grande Fratello diretta interrotta

Nella serata di ieri tra Domenica e Lunedi, il programma più spiato di’Italia, ha subito un piccolo problema che nessuno si aspettava. A quanto pare infatti la diretta del reality show condotto da Barbara D’Urso, è stata interrotta dal maltempo. Purtroppo sulla casa del Grande Fratello, come in tutta Roma, s è abbattuta una forte pioggia poco dopo la mezzanotte, facendo saltare la diretta extra per circa un ora. Pare infatti che qualcosa abbia fatto saltare completamente l’audio all’interno della casa, lasciando posto ad un rumore molto fastidioso di sottofondo. La diretta della casa, è stata interrotta subito dopo, facendo riprendere il tutto entro l’1,30 di mattina.

Barbara D’Urso, fulmine sulla casa del Grande Fratello

A svelare e a chiarire le problematiche che hanno causato un guasto all’audio della casa, è stata proprio Barbara D’Urso. A quanto pare la conduttrice del programma, ha informato i suoi followers, con una diretta su Instagram, ha confermato che la diretta del Grande Fratello si è interrotta per alcuni problemi avuti a causa del maltempo. In particolare, Carmelita, spiega che sulla casa si è abbattuto un fulmine, causando un interruzione dell’audio.

La conduttrice insieme alla sua troupe del reality show,super organizzata,è intervenuta direttamente all’interno della casa, per assicurarsi che fosse tutto apposto. La conduttrice però ha spiegato ai fan che ci sono stati diversi problemi a causa del temporale abbattuto su Roma:

“Qui è tutto allagato perchè il fulmine prima è caduto proprio sulla casa, ora vado all’acquario…Mi informo visto che non si sente niente”

Nonostante il fulmine e il guasto tecnico, Barbara fa sapere con una diretta Instagram, che nemmeno il maltempo riesce a fermare il suo programma televisivo.