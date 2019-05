Grande fratello, Francesca De Andrè a letto con Gennaro: rapporti bollenti durante la notte

Francesca De Andrè e Gennaro Lillo, sempre più vicini, i due concorrenti del Grande Fratello si scambiano coccole e carezze sotto le coperte

Nella puntata di ieri del Grande Fratello è entrato all’interno della casa, l’ex fidanzato di Francesca De Andrè che qualche settimana prima l’aveva lasciata tramite un messaggio sui social. Giorgio sarebbe entrato all’interno della casa, per chiarire a Francesca il motivo di tale decisione.

La situazione però ha preso una brutta piega e la tensione tra i due si è alzata moltissimo tanto, che la stessa conduttricfe Barbara D’Urso, ha invitato Giorgio ad uscire definitivamente dalle casa, con un tono molto forte e arrabbiato.

Francesca De Andrè, Giorgio le mette le mani addosso

La bella Francesca dopo aver scoperto di essere stata lasciata da Giorgio tramite social, ha preteso delle spiegazioni. Lo stesso Giorgio si è presentato al Grande Fratello per chiarire la situazione con la De Andrè, ma gli atteggiamenti del giovane, non sono stati dei migliori. Giorgio, infatti visibilmente agitato e turbato, ha avuto degli atteggiamenti poco carini nei confronti della sua ex, strattonandola e stingendola in maniera del tutto strana. La stessa conduttrice ha invitato il giovane Giorgio ad uscire dalla casa, dopo aver visto i suoi modi poco carini nei confronti della sua ex.

Un momento davvero assurdo quello di ieri sera, tanto che molti utenti sui social, commentando la puntata del Grande Fratello, hanno messo in dubbio la sanità mentale del giovane, altri addirittura avrebbero sospettato che Giorgio fosse sotto effetto di qualche droga.

Francesca De Andrè sotto le coperto con Gennaro

Dopo la puntata del Grande Fratello, pare però che Francesca si sia finalmente consolata tra le braccia di Gennaro Lillo. I due infatti, ripresi dalle telecamere notturne all’interno della casa, si sono scambiati effusioni e coccole. Alcuni addirittura, sospettano che i due ragazzi si siano fintamente baciati. Le riprese notturne hanno mostrato infatti un avvicinamento tra Francesca e Gennaro e le stesse immagini sono state mandate in onda da Mattino Cinque.

L’avvicinamento si sarebbe ufficializzato dopo l’addio definitivo dell’ex fidanzato di Francesca, Giorgio Tambelli.