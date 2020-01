Vi ricordate di Federica Lepanto del Grande Fratello? Ecco che fine ha fatto l’ex vincitrice del reality

Ve la ricordate la bellissima vincitrice del Grande Fratello 2015? Ecco cosa fa oggi la bella Federica Lepanto dopo il reality

Le edizioni del Grande Fratello hanno sempre avuto un enorme successo. Nel 2015 infatti a vincere il premio è stata proprio la bellissima Federica Lepanto, ma che fine ha fatto oggi la giovane?

Federica Lepanto ecco che fine ha fatto

La giovane vincitrice del Grande Fratello Vip, è riuscita ad entrare nel cuore di tantissime persone, sopratutto dei telespettatori del programma in onda su Mediaset. La giovane infatti ha vinto con grande successo l’edizione del Grande Fratello, ma il suo volto dopo la vittoria, non si è più visto in televisione.

Molti ricordano bene quell’edizione, infatti Federica all’epoca era molto legata ad uno dei concorrenti della casa, ovvero Alessandro, dove avevano trascorso circa una settimana piena di passione nel garage della casa più spiata d’Italia. Ma le cose sono andate un po scemando, quando a presentarsi nel reality fu anche Lidia, la fidanzata di Alessandro. La situazione era veramente pesante, ma Alessandro scelse di ritornare tra le braccia di Lidia, ovvero la sua ex fidanzata.

Cosa fa oggi Federica?

La giovane nonostante il due di picche di Alessandro, è riuscita ad aggiudicarsi un bellissimo montepremi di circa 200 mila euro. Quello che molti non sanno è che oggi Federica è una giovane infermiera, laureata con ottimi voti all’Università di Bologna, oggi però la giovane si divide tra lavoro e passione come modella e influencer su Instagram. Ma la sua esperienza televisiva non è finita al Grande Fratello, qualche tempo fa infatti, Federica ha partecipato anche alla nuova edizione di Temptation Island, dove ha riscosso di nuovo un grande successo.

Ma vediamo oggi com’è diventata la bellissima Federica

La sua vita sentimentale invece ancora si deve concretizzare, la giovane oggi infatti sembra stia aspettando ancora il suo principe azzurro.