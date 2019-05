Grande Fratello, l’ingresso della Michelazzo nella casa: Barbara D’Urso prende una decisione

Nella Bufera del Prati-Gate, lo scandalo mediatico che ha per protagonista la Primadonna del Bagaglino, Pamela Prati, e il fantomatico ‘futuro marito fantasma’, Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo è di certo uno dei personaggi più ‘puntati’, da parte del pubblico e dei programmi Tv.

Un personaggio quasi ‘ricercato’ a seguito della tanto attesa confessione durante il ‘Live- Non è la D’Urso’, del prossimo mercoledì 22 Maggio, secondo cui, Mark Caltagirone ‘non esiste’ e non sarebbe altro che una montatura.

Da qui la richiesta dell’ex agente di Pamela Prati, di entrare a far parte della famiglia di questa edizione del Grande Fratello. Una strategia arguta, per tirarsi fuori, e scaricarsi delle responsabilità della sua ‘confessione’.

Durante il pomeriggio di ieri, l’ufficio stampa del Grande Fratello, ha annunciato che questo lunedì sera, nel corso della diretta ‘interverrà’ in puntata Eliana Michelazzo, l’ex manager della Primadonna del Bagaglino. Ecco quanto comunicato dall’ufficio stampa:

“Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del caso televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Mark Caltagirone, interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda mercoledì prossimo”