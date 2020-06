Grande Fratello e minacce di morte: si teme per l’incolumità di un’ex...

Dopo incessanti minacce di morte, un’ex vincitrice del format Grande Fratello è passata dalle parole ai fatti, facendo un appello sul social network Instagram.

La criminalità non ha pietà e non si ferma davanti a nulla. Sta facendo rumore – e non poco – la notizia delle minacce di morte ricevute dall’ex vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni.

C’è il rischio concreto di comportamenti criminali ai danni della ventiduenne di Terni. L’ex trionfatrice dell’edizione 2019 del popolare reality show di Canale 5 ha intenzione di sporgere denuncia contro un internauta, in seguito a sconvolgenti intimidazioni e ripetute minacce di morte.

Minacce social a Martina Nasoni: l’ex vincitrice del GF 16 chiede aiuto ai suoi followers

Non è la prima volta che la fragile ventiduenne riceve intimidazioni da un malintenzionato del web. Sino a qualche giorno fa, infatti, Martina Nasoni e la sua famiglia sono stati minacciati di morte.

Minacce che si sono ripetute ad oltranza, sino a quando Martina, stanca dei soprusi, ha deciso di prendere la situazione in mano. Dopo mesi di paura e angoscia, la ventiduenne di Terni ha postato il seguente appello sul suo profilo di Instagram:

“Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”

Prosegue il messaggio dell’ex vincitrice del GF 16:

“Di solito non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate. E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo. La situazione inizia a starci un po’ antipatica”

La preoccupazione dell’ex vincitrice del Grande Fratello verrà tempestivamente comunicata a chi di competenza, per porre fine all’interminabile calvario da lei subito. Martina Nasoni, infatti, ha reso noto ai suoi followers di star raccogliendo tutta la documentazione necessaria per procedere con una denuncia.

Il rischio concreto di azioni criminali ai danni della sua persona e della sua famiglia sarebbero complicati da fronteggiare. Meglio pertanto prevenire con un intervento immediato, anziché piangere eventuali conseguenze irreversibili.