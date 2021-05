Grande Fratello, il devastante lutto: l’addio dell’amata protagonista sui social commuove

Un grave lutto ha colpito poche ore fa uno dei volti più amati e seguiti del celebre Reality di Canale 5. Il messaggio di addio sui social commuove i fan.

Uno degli ex protagonisti del Grande Fratello, ha commosso i social dopo aver annunciato il grave lutto che ha colpito poche ore fa lei e la sua famiglia.

Si tratta della celebre influencer e opinionista Tv Guendalina Tavassi, nota anche per aver partecipato alla nona edizione dell’Isola dei Famosi.

La showgirl romana ha voluto condividere con i suoi followers il suo dolore, salutando per l’ultima volta, una delle persone più importanti della sua vita proprio attraverso il suo profilo Instagram.

Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, lutto per Guendalina Tavassi

In queste ultime ore infatti, è venuta a mancare la sua amata nonna Livia, con la quale, l’ex concorrente del Grande Fratello 11 non ha mai nascosto di avere con lei un rapporto davvero speciale.

L’anziana donna, come rivelò la stessa influncer durante un’intervento a Pomeriggio Cinque di qualche tempo fa, era malata da lungo tempo.

Commoventi le parole dell’ex gieffina, che ha voluto salutare la sua dolcissima nonna con un post sul suo profilo Instagram:

”Finalmente adesso sarai nel posto che hai sempre sognato”

e poi:

”Sei e sarai per sempre la mia vita. Ciao Nonnina”

ha scritto Guendalina Tavassi devastata dal lutto.

L’addio a Nonna Livia del fratello Edoardo

Anche il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, il quale è noto per essere stato per ben 5 anni il compagno della nota attrice Diana Del Bufalo, ha voluto salutare l’amata nonna con un post sui social.

Il fratello dell’Ex gieffina, ha pubblicato così una foto che li ritrae insieme in un giorno felice, salutandola scrivendo: ‘Ciao Nonnina!’, ricordandola successivamente in un momento di spensieratezza catturato in un video che racchiude la specialità del loro rapporto.