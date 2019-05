Grande Fratello, i concorrenti costretti a lasciare la casa per un motivo serio: ecco cos’è successo

Grande Fratello, i concorrenti costretti a lasciare la casa per un motivo...

Il comunicato Mediaset

I concorrenti rimasti in gioco lasceranno la casa più spiata d’Italia, domenica 26 maggio. La decisione è stata diffusa mediante un comunicato da parte di Mediaset. La produzione del reality show di Canale 5 ha annunciato che domenica i coinquilini della casa di Cinecittà dovranno abbandonare la casa per un motivo piuttosto serio. Una decisione che ha stupito sia i telespettatori che i concorrenti della nuova edizione del GF16.

I numerosi fan della trasmissione condotta da Barbara D’Urso hanno ipotizzato una chiusura anticipata. Come tutti sanno, da giorni è in corso la campagna elettorale per e Elezioni Europee e Amministrative.

Grande Fratello: Elezioni Europee e Amministrative

I concorrenti della 16° edizione del Grande Fratello hanno la possibilità di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà per un evento molto importante. Domenica 26 maggio sono previste le Elezioni Europee e Amministrative. La redazione del reality show di Canale 5 ha annunciato ai concorrenti della casa che chi deciderà di esercitare il diritto al voto possono uscire dall’appartamento per raggiungere il proprio seggio. Gli inquilini potranno raggiungere il seggio di destinazione rigorosamente scortati dallo staff di produzione. Per quale motivo? Lo scopo è di evitare qualsiasi contatto con altre persone.

“I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone”.

Ovviamente non potranno recarsi contemporaneamente tutti ai rispettivi seggi nella propria città di residenza. Molto probabilmente i concorrente non lasceranno insieme la casa di Cinecittà. Già nelle passate edizione del programma è successo una cosa simile.