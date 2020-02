Grande Fratello Vip, notte bollente in suite per Clizia e Paolo: Ciavarro smutandato in vasca

La nuova edizione del Grande Fratello Vip piace proprio a tutti. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, continua ad appassionare tantissimi fan in tutto il Paese soprattutto per la love story, nata sotto i riflettori, tra Clizia e Paolo. Per festeggiare il giorno di San Valentino, i due concorrenti hanno avuto modo di cenare insieme ma quel che è successo dopo ha lasciato i telespettatori senza parole.

Grande Fratello Vip: notte bollente

La loro storia d’amore è sbocciata sotto le telecamere della casa più spiata d’Italia. In occasione della Festa degli Innamorati, la produzione del programma ha concesso a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia di fare una cena romantica nella suite.

I due piccioncini, dopo essersi scambiati baci e carezze, hanno deciso di trascorrere i restanti minuti nella vasca idromassaggio. Tuttavia, l’ex di Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi non hanno nemmeno avuto il tempo di indossare il costume. E allora hanno pensato bene di gettarsi con tutti i vestiti..

Ciavarro in intimo

Una storia d’amore nata da pochi giorni caratterizzata da una forte passione. Nonostante le incertezze iniziali di Clizia, i due sembrano vivere intensamente questo momento. Nel giorno di San Valentino, la produzione ha concesso loro di cenare e divertirsi insieme..

Dopo la cena, Paolo si è levato i pantaloni e si è buttato smutandato in acqua. L’ex di Sarcina si è fiondata in acqua con il suo lungo abito rosso. Questa scena ha divertito non poco il pubblico a casa e c’è anche una parte di questi che spera che la loro relazione continui dopo la loro esperienza nel reality show di Canale 5.