Gravissimo lutto per l’ex vincitore del Grande Fratello ‘Un onore essere stato suo nipote’

Grande Fratello: gravissimo lutto Alberto Mezzetti, lo stronziate messaggio sui social dell’ex vincitore del reality show: “Un saluto dal paradiso”

Un grave lutto ha colpito l’ex vincitore del reality show di Canale 5, Grande Fratello. Alberto Mezzetti ha utilizzato i social per dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita.

Poche parole che hanno commosso i fan: “vi saluta e da lassù vi guarderà e vi proteggerà com’era solita fare in tutta la sua lunga vita”.

Alberto Mezzetti: addio alla nonna

Un giorno particolarmente triste per l’ex vincitore del Grande Fratello. Alberto Mezzetti, che nelle ultime settimane è stato al centro delle voci di gossip per alcune dichiarazioni contro Barbara D’Urso, ha scritto uno straziante messaggio dedicato a sua nonna: Pasqualina. Nonostante la sua età, 92 anni, la donna è apparsa insieme al nipote in TV e mentre il suo Alberto era nella casa più spiata di Italia ha pensato bene di fargli una bella sorpresa. Per qualche mese, ha curato una rubrica di cucina col nipote a Pomeriggio 5. Ma poche ore fa è giunta la trista notizia, la nonna si è spenta per cause naturali.

La notizia della sua morte ha sconvolto la città di origine della donna (Viterbo) in quanto era molto conosciuta in paese: aveva un banco di frutta e si è occupata, in passato, dei malati a Villa Immacolata.

Il triste messaggio si IG

La donna è venuta a mancare in queste ore e suo nipote le ha scritto un messaggio che ha commosso non poco il popolo del web: