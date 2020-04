In manette per minacce col coltello, Aida Nizar fermata dalla Polizia: guai per l’ex gieffina

In manette per minacce col coltello, Aida Nizar fermata dalla Polizia: guai...

Grande Fratello, l’ex concorrente Aida Nizar arrestata in Spagna: cosa è successo all’ex gieffina

Secondo quanto riportato da un noto quotidiano, l’ex volto del reality show di Canale 5 è stata arresta nella giornata di ieri. Pare che Aida Nizar sia stata ascoltata dagli agenti della Polizia di Madrid per presunta aggressione ai danni del suo attuale compagno, Fernando: ecco cosa è successo.

Aida Nizar arrestata in Spagna

La conduttrice e showgirl spagnola è divenuta famosa nel nostro Paese in seguito alla partecipazione ai salotti di Barbara D’Urso prima e successivamente è diventata una delle protagonista del Grande Fratello Nip. Aida Nizar si è fatta conoscere per la sua eccentricità e modi di fare. Non molte ore fa è giunta una notizia che riguarda la showgirl spagnola.

Secondo quanto riportato da un quotidiano spagnolo Jaleos, Aida Nizar è stata arrestata nella giornata di ieri 21 aprile. Pare che abbia aggredito con il coltello il suo attuale compagno, Fernando.

La chiamata del fidanzato

L’ex volto del reality show di Canale 5 ha avuto una violenta discussione con il suo compagno, arrivando a minacciare l’uomo con un coltello. Sul luogo, sono giunti gli agenti della Polizia di Madrid che sono stati chiamati da Fernando:

“Aida lo ha affrontato con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e cacciandolo da casa con ciò che aveva addosso. Ha poi rifiutato di aprire la porta di casa sua per spiegare cosa è successo”

Questo è quanto raccontato dal compagno della showgirl spagnola. Dopo un po’ di resistenza, ha aperto la porta agli agenti per consentire all’uomo di prendere i suoi effetti personali. Dopo aver ascoltato anche la sua versione dei fatti è stata rilasciata.

Per approfondire, leggi anche: Grande Fratello, aggredita brutalmente a testate a poche ore dalla diretta l’ex gieffina