Grande Fratello, trovata impiccata un ex concorrente: ‘Si indaga per omicidio’

Grande Fratello, giallo sulla morte di Miriam Rivera prima trans a partecipare al reality in Australia trovata impiccata nel suo appartamento: ” E’ stata uccisa”

La modella messicana, Miriam Rivera, è stata trovata morta. La donna era molto conosciuta in Australia in quanto era la prima trans a partecipare alla versione australiana del Grande Fratello, ecco cosa è successo.

Grande Fratello Australia: addio a Miriam Rivera

Una delle personalità di maggior spicco della televisione australiana ha il nome di Miriam Rivera. La sua popolarità è accresciuta in seguito alla partecipazione alla versione australiana del noto reality show e soprattutto per essere la prima trans a partecipare alla trasmissione. La modella, di origini messicane, ha preso parte del programma negli anni 2000 e da quel momento è divenuta molto famosa in Australia. La donna è stata trovata morta nel suo appartamento in Messico e la sua scomparsa è ancora avvolta dal mistero. Per quale motivo? Inizialmente, le autorità locali hanno ipotizzato si trattasse di un suicidio. Miriam Rivera, infatti, è stata trovata impiccata all’interno della sua casa.

Non è dello stesso parere il marito,Daniel Cuervo, il quale pare sia convinto che la sua compagna sia stata uccisa. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail si legge che quest’ultimo è convinto che sua moglie sia stata uccisa perché si è rifiutata di fare la prostituta.

Le dichiarazioni del marito

Il tabloid citato riporta quanto sostiene il marito della modella. L’uomo ha raccontato che il 5 febbraio scorso è stata l’ultima volta che ha sentito sua moglie al telefono:

“La mattina del 5 febbraio, Miriam mi chiamò dal Messico, dicendomi che si sentiva male e vomitava sangue, così le ho detto di andare in ospedale. Mi ha chiamato di nuovo prima di lasciare l’ospedale alle 12. È stata l’ultima volta che l’ho sentita”.

Non è possibile scoprire la verità perché la donna è già stata cremata.