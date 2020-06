Vi ricordate del Cumenda? Che fine ha fatto il personaggio del Grande Fratello 8

Che fine ha fatto il milanese doc dell’ottava edizione del Grande Fratello? È tornato nella sua Milano per dedicarsi alla professione di imprenditore oppure ha intrapreso una brillante carriera televisiva? Tutti gli aggiornamenti a distanza di 12 anni.

Roberto Mercandalli ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori del reality show Mediaset. L’ex concorrente milanese del Grande Fratello 8, celebre per il suo portamento elegante e il suo savoir faire da borghese, ha saputo costruire una fulgida carriera e una vita familiare ricca di gioie, nonostante il suo caratterino e temperamento non certo facile.

Una volta dismesso il suo ruolo di appariscente personaggio televisivo, Roberto Mercandalli – noto come il “Cumenda” – ha cambiato testa. Dopo una serie di relazioni sentimentali naufragate miseramente, ha saputo affermarsi come compagno e padre di famiglia.

Grande Fratello 8, com’è cambiata la vita di Roberto Mercandalli

La sfera sentimentale del “Cumenda” ha avuto risvolti decisamente positivi. Dopo 5 anni dal suo debutto nel reality show di Canale 5, il ‘bauscia del Grande Fratello 8 ha iniziato una liaison amorosa con l’affascinante Valentina Bandi, dalla quale ha avuto il suo primogenito Tancredi, nato nel 2015.

Per ciò che concerne la sua carriera professionale, non ci è dato sapere se Roberto Mercandalli lavori ancora nel settore dell’arredamento per uffici. L’unica informazione certa è che il trentottenne milanese bazzichi nel ramo dell’imprenditoria.

Il “Cumenda” e la sua ultima apparizione in tv

L’ultimo atto della sua barcollante carriera televisiva è stata una recente ospitata a Pomeriggio Cinque, nota trasmissione di news e intrattenimento condotta da Barbara D’Urso. In quell’occasione il “Cumenda” e la sua partner hanno presentato il loro adorabile primogenito Tancredi. Un armonioso quadretto familiare che il pubblico di Canale 5 dimenticherà difficilmente.