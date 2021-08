Pessima notizia per la famosa conduttrice, purtroppo il matrimonio più atteso dell’anno è saltato: i due dopo 5 anni di relazione erano pronti a sposarsi, ma qualcosa è andato storto, scopriamo cosa è successo.

Federica Panicucci e Marco Bacini dovranno attendere ancora un po’ prima del grande evento: ecco perché.

Federica Panicucci e Marco Bacini, nozze rimandate: il motivo

Da tempo si parla del matrimonio tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore, ma purtroppo qualcosa è andato storto, perché le nozze sono rinviate.

Il triste annuncio è stato dato proprio dal settimanale ‘Diva e Donna’, che ha anche spiegato il motivo per cui non ci sarà il matrimonio.

Ovviamente non c’è nessuna crisi o allontanamento, anzi i due sono più affiatati che mai.

Però, la situazione Covid ha impedito alla coppia di fare il grande passo.

Infatti Federica vorrebbe festeggiare il suo giorno speciale senza alcuna restrizione.

Inizialmente avevano organizzato la cerimonia a Fasano di Savelletri, in Puglia.

Successivamente poi avevano optato per la più vicina Forte dei Marmi, dove la presentatrice trascorre le vacanze da tempo.

Ma alla fine, la coppia ha deciso di aspettare con la speranza che la situazione migliori.

Federica Panicucci e Marco Bacini: sempre più innamorati

Non tutti sanno che per Federica Panicucci sarà il secondo matrimonio, visto che dal 2006 al 2015 è stata sposata con Mario Fargetta, dal loro amore sono nati anche due figli.

Attualmente è la compagna di Marco Bacino, un noto imprenditore nel settore dell’abbigliamento.

Proprio grazie al suo brand ha conosciuto la sua dolce metà, la Panicucci.

Nonostante lei sia più grande di ben 8 anni, la loro affinità cresce ogni giorno di più.

Tra i due c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, che li ha portati a creare un legame solido nel tempo.

Ad oggi Bacini non è mai stato sposato e non ha figli, per questo non ci resta che aspettare la nuova data per il matrimonio.

Leggi anche –> Federica Panicucci, mano nella mano con Marco Bacini: come due adolescenti – Foto