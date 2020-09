Gran Bretagna, persone accoltellate a Birmingham: diversi feriti

L’allarme sarebbe scattato poco dopo la mezzanotte di ieri. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham. La Polizia ha chiuso un’ampia area.

Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham: a renderlo noto la polizia britannica, che però non ha fornito ulteriori dettagli.

Come riferisce anche Tgcom24, l’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di ieri, quando sono stati allertati gli agenti.

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che 4 persone siano rimaste ferite, ma non si sa nulla sulle loro condizioni di salute.

Gli agenti hanno quindi chiuso ampie aree del centro di Birmingham, che sono state isolate in attesa di accertamenti.

Una testimone oculare avrebbe raccontato di aver assistito ad una rissa nella zona dei locali, sui sono seguiti gli accoltellamenti avvenuti nella notte a Birmingham.

La donna ha raccontato di aver visto alcune persone fare a pugni.

